Госпожо Бонева, обсъжда се проектобюджета за 2027 г. Кой е основния проблем, който виждате?

Правителството е планирало 230 млн. евро икономии от ТЕЛК. Те обявяват война на „фалшивите ТЕЛК-решения“. Не е ясно как ще стане това. Говорят за фалшив ТЕЛК. Фалшив ТЕЛК няма. Хората с увреждания подготвят протести срещу това безобразно поведение.

Имахме и предходни министри, които се оплакваха, че има 800 хиляди души, които получават социално инвалидни пенсии в България, и че това е невъзможно голяма бройка. В крайна сметка работа на министрите и на техните подчинени е да разберат каква част от тези 800 хиляди социални инвалидни пенсии са фалшиви и това да бъде отстранено от системата, така че да има повече ресурс за хората, които действително се нуждаят от нея.

Говори се за фалшиви ТЕЛК решения.

Фалшиви ТЕЛК-решения няма. Системата на ТЕЛК е електронна, регистърът е дигитален. Ако някой недобросъвестно е излъгал комисията, това е работа на прокуратурата да провери медицинските документи.

За толкова години много добре се знае кои медицински лица изготвят медицинска документация. Ти не можеш сам да си направиш документи за тежки диагнози, те се издават от медицински лица, които взимат пари за това. Знаят се кои ще минат през „цедката“ (Комисията), като някои от медиците участват в комисии в различни градове. Преди са го правили и никой не ги хваща, никой не търси отговорност. Абсолютно съм убедена, че полицията много добре знае кой с какво се занимава. Още повече сега, с е-здраве, много лесно може да се провери дали тези хора си взимат лекарствата, дали посещават специалисти, дали са ходили на прегледи, абсолютно наложителни предвид заболяванията. Много лесно може да се хване кой лъже и за какво.

Някои хора проявяват „гъвкавост“ - има майки, които искат да запишат детето си в детска градина, нямат как да го направят и минават „по другия начин“. На кого и колко плащат, каква е цената, не знам, защото никой няма да ми каже. Но се съставят документи от медицински лица срещу заплащане. Детето излиза с диагноза, минава комисия и всъщност здрави хора влизат в тези цифри. Те може нищо друго да не ползват от системата, но съм чувала и безумия от типа: "искам си изкарам ТЕЛК, за да взема талон за паркиране". Това е менталитет, тук вече е работа на полицията.

Същото е желанието да имаш инвалиден стикер за паркиране. Хората с увреждания могат да имат автомобил до 2000 кубика. Това е изискването за годишната винетка. Подобно изискване изключва мощните коли. Ние се съобразяваме с много ограничения. Индивидуалният подход към хората с увреждания е задължителен

Има ли наложени ограничения, които тежат?

Ще дам един пример, който е изключително нечестен и жесток. От доста години искаме промяна в социалната пенсия. Ако си се разболял рано и не си могъл да натрупаш стаж, оставаш на социалната пенсия, която винаги може да ти бъде спряна. Дори и онкоболните не сме с пожизнен ТЕЛК, а се явяваме на нови комисии периодично. Сблъскваме се и с „премъдрото“ решение да се издаде ТЕЛК за една година на човек, който е с онкологично заболяване. Пожизненият ТЕЛК се дава в много нисък процент трайно намалена работоспособност (ТНР). Социалната инвалидна пенсия е гарантирана мизерия. ТЕЛК валидира първата година инвалидизация. НОИ присъства във всяка комисия на ТЕЛК и се произнася по всички решения – те имат всички механизми да хванат съмнителни случаи.

Какво значи това?

Когато човек се инвалидизира рано и не е натрупал достатъчно трудов стаж, според НОИ той остава на социална инвалидна пенсия и не се калкулират годините след това, които този човек натрупва и плаща като осигуровки на системата. Неговите пари потъват в бюджета. Той си остава на контролираната мизерия – на социална пенсия от 256 евро. Когато се разболях – на 26-годишна възраст, липсваха 9 месеца от стажа, едвам ме включиха да получавам социална инвалидна пенсия. След това имам почти 30 години трудов стаж, но те никъде не са отразени. Ако не се промени закона, аз няма как да изляза от този омагьосан кръг- всеки път, когато трябва да се явя на нова комисия по ТЕЛК, се спира валидността на експертното решение, бави се около 6-7 месеца докато започне изплащането. Ако не си плащам осигуровките, ще загубя и здравни, и социални права. Как ще ми изпишат лекарствата, да не говорим за петскенер или други скъпи дейности? Няма да има кой да ми ги изпише. Няма да мога да вляза на терапия. Това се знае много добре от управляващите, от НОИ, от ТЕЛК – всички в системата. Право на социална инвалидна пенсия имат болни с над 70% трайно намалена работоспособност.

Каква е разликата между социална и инвалидна пенсия?

Социалната инвалидна пенсия е за хора, които са се разболели прекалено рано от пенсионната си възраст и не са натрупали необходимия минимален стаж. Тя се определя само от НОИ. Максималният й размер е 256 евро. Независимо че след това можеш да работиш, да ти удържат осигуровки, да внасяш осигуровки, те просто потъват в бюджета и не променят статута ти, въпреки че работиш и плащаш.

Колко е тази социална пенсия?

256 евро. Толкова.

Не искат да се промени. Обсъждаме го на много комисии и в парламента, дори сега, пред всички правителства сме го поставяли на въпрос. Ето и сега е поставено. Отново отказват да се разгледа този въпрос. Има хора с увреждания, които продължават да работят. Много по-добре е парите да потъват в небитието, отколкото да не е така. Така че това не е от сега, винаги е било така.

Липсва статистика на различни заболявания в страната.

От статистиката е ясно, че онкоболните са около 300 000, хората с диабет са около 400 000, хората със сърдечни проблеми са около 200 000, около 50 000 са децата с увреждания и със сериозни заболявания, като включвам ДЦП, аутизъм, да не говорим за редките заболявания, ревматологичните, множествената склероза и така нататък. Навсякъде по света статистиката на хората с увреждания варира от 11 до 14% от населението. Така че, както и да го смятаме, каквото и да правим, каквото и да мислим. Тези проценти, ако сложим средно, че сме 6,5 милиона, без да броим българите в чужбина (там трябва да добавим около 2 милиона души, смесени бракове, децата им с двойно гражданство и т.н.), са нещо съвсем нормално.

Проблемът на ТЕЛК е, че така наречената социална система за определяне на инвалидност се опитаха да я натаманят по демократичен модел. Много трудно включваха нови заболявания, още по-трудно добавяха нови кодове. Другият проблем е, че когато се определя инвалидизация, за всички е еднакво. Аз може да нямам нужда от инвалидна количка, но друг да има. Аз може да имам нужда от патерица, друг да няма, но на всички е еднакво. Този социален модел за определяне на нуждите на хората няма нищо общо с това, че ти можеш да имаш проблем и пак да работиш, защото парите, които получават хората с увреждания, са изключително малко, смешни като суми.

Другият проблем, който се лансира, е, че над 7000 са държавните служители в МВР, Министерството на отбраната и агенциите, които били с ТЕЛК. ТЕЛК не те спира от работа. Това не значи, че не страдаш от заболяване или че не се лекуваш. Аз съм лежала в стая със служител от НОИ, и с жена от Сметната палата. Какво означава, че не можеш да работиш това, което трябва? Ако не се чувствам добре, няма да шофирам.

Когато махнаха придружаващите заболявания, уж за икономии, направиха икономия от реално болни хора, защото неглижираха придружаващите заболявания, които остават. Ти ги имаш. Експертното решение на ТЕЛК или на НЕЛК е административен акт, с който се обръщаш към работодателя и към администрацията, за да ти съдействат по възможно най-добрия начин. Трябваше да пускаме становища, мотиви и така нататък, за да се върнат придружаващите заболявания, защото така е редно. Не можеш да ми игнорираш придружаващия диабет и инсулина, не можеш да ми игнорираш лекарствата за разреждане на кръвта, защото искаш да икономисваш.