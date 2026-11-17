Олимпиакос постигна драматична победа със 97:95 при гостуването си на Макаби Тел Авив в двубой от редовния сезон на Евролигата. Големият герой за гръцкия гранд беше българската звезда Александър Везенков, който направи феноменален мач и завърши с впечатляващите 37 точки.

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Българският национал беше над всички на паркета, а освен с огромната си резултатност впечатли и с невероятно изпълнение. Везенков реализира кош от центъра на игрището, демонстрирайки страхотен усет и прецизност. Изпълнението му се превърна в един от най-впечатляващите моменти в срещата.

Везенков беше изключително ефективен при стрелбата, като реализира 6 тройки от 10 опита, 6 от 9 опита за две точки и 7 от 8 наказателни удара. Освен това той добави 9 борби и една асистенция, завършвайки с коефициент на полезно действие от 41 пункта. Българинът получи подкрепа от Еван Фурние, който записа 16 точки, както и от Кори Джоузеф с 14. За Макаби най-резултатен беше Кийтън Уолъс с 18 точки.

Олимпиакос започна силно и се оттегли на почивката с аванс от 13 точки (49:36). Израелският тим обаче не се предаде, постепенно стопи изоставането си и успя да изпрати срещата в продължение след силна последна четвърт.

В допълнителните пет минути нервите бяха опънати до краен предел, но гръцкият гранд показа характер и стигна до успеха със 97:95. Така Везенков и компания записаха изключително ценна победа в Евролигата, а българската звезда отново напомни за огромната си класа.