Женският национален отбор по баскетбол записа втора победа в квалификациите за европейското първенство през 2027 година. Селекцията на Таня Гатева направи страхотен обрат срещу Чехия в Прага и в крайна сметка спечели с 56:53 точки.

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В първия си мач от група J България надигра Хърватия с 91:74, а след това загуби от Испания с 64:85. Следващият двубой на нашите момичета е гостуване на Хърватия на 10 февруари. Първите два отбора от всяка група се класират директно за европейското първенство догодина.

Най-резултатна за националките бе Стефани Костович, която записа впечатляващ дабъл-дабъл от 17 точки и 21 борби. Борислава Христова добави 14 точки, 9 борби и 6 асистенции, а Гергана Иванова завърши с 13 точки. За Чехия Петра Холешинска отбеляза 15 точки, а Катержина Кална се отчете с 9.

Първа четвърт

Двубоят започна по-силно за Чехия, която поведе със серия от 7:0. Българките отговориха с шест безответни точки и съкратиха изоставането си до минимум. Все пак домакините запазиха преднината си и затвориха първата четвърт при 12:10.

Втора четвърт

Чехия се откъсна в началото на втората четвърт, но българките отново успяха да съкратят аванса на съперничките си. В заключителните минути на полувремето обаче домакините си върнаха инициативата и се оттеглиха на почивка с преднина от осем точки - 30:22.

Трета четвърт

Българките започнаха третата четвърт изключително агресивно, заличиха аванса на домакините и на свой ред излязоха напред. Националките направиха впечатляваща серия от 19:4 като не дадоха никакви шансове на домакините. Нападението на България през четвърта бе неудъжимо и поведоха с 44:38.

Последна четвърт

Двата отбора започнаха изключително нервно последната четвърт, което доведе до множество пропуски в нападение и от двете страни. Ключово през второто полувреме бе предимството на България в борбата под кошовете, което се оказа решаващо за победата на националките с 56:53.