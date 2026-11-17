Карлос Насар направи публикува емоционално послание в социалните мрежи, свързано с участието му на турнира в памет на Милен Добрев в Пловдив. Големият ни щангист подобри с 5 кг собствения си световен рекорд в изхвърлянето, но той няма да бъде признат, тъй като не е направен на официално състезание.

Карлос Насар продължава да чупи рекорди

Публикацията на Насар:

„За пореден път имах честта да бъда поканен на международния турнир в памет на нашия голям шампион и национален герой - Милен Добрев, в град Пловдив.

„Карлос, светът ти даде злато, България ти даде сърцето си!"

Думи, които докосват дълбоко, вдъхновяват и ми дават още повече сили да продължавам напред, да се боря до последни сили и да защитавам честта и авторитета на българските щанги и на България на световния подиум.

А моят отговор към всички, които ми посветиха това послание, е: „Ако можех, хиляда пъти да върна времето назад, хиляда пъти бих избрал България! С гордост, благодарност и любов към родината!“.

Нека помним своите шампиони, защото те не са просто част от историята - те са пример, вдъхновение и национална гордост!

Вечна памет на големия български шампион Милен Добрев!"