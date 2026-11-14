Карлос Насар продължава да чупи рекорди. Щангистът подобри с пет килограма собственото си постижение в изхвърлянето по време на мемориален турнир в Пловдив в памет на Милен Добрев. Той направи опит от 190 кг, с което подобри собственото си върхово постижение от 185 кг отпреди десетина дни на Световното първенство в Нинбо.

Рекордът обаче няма да бъде вписан официално, тъй като не е поставен на официален турнир на Международната федерация по вдигане на тежести.

На Насар му предстоят два кръга в Бундеслигата и първия специален квалификационен турнир за ЛА 2028 в Доха в началото на декември.