Йоана Илиева се класира 10-а на Световната купа в Кайро

Йоана Илиева завърши на 10-то място в турнира за Световната купа на сабя жени в Кайро (Египет). Тя стартира във втория ден от надпреварата по право като Ν2 в световната ранглиста. В първата си среща от елиминациите на най-добрите 64 тя победи Лола Посик от САЩ с 15:9. В срещата за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Александра Стрзалковски от САЩ с 15:10.

В двубоя за място в топ 8 сабльорката ни отстъпи пред Деспина Георгиаду от Гърция с 12:15 и зае 10-то място в крайното класиране.

Вероника Василева, другата българка във втория ден от турнира на жените, отстъпи в първия кръг на елиминациите пред Алина Михайлова от Русия с 6:15 и завърши на 63 място.