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Кремъл потвърди тристранна среща между Путин, Си Дзинпин и Тръмп в Китай на 19 ноември

Кремъл потвърди тристранна среща между Путин, Си Дзинпин и Тръмп в Китай на 19 ноември
Снимка: AP/БТА

Разговорите между президентите на Русия, Китай и САЩ ще се състоят в Шънджън в рамките на срещата на върха на форума АТИС

Президентите на Русия, Китай и САЩ - Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп - ще проведат тристранна среща на 19 ноември в китайския град Шънджън. Това потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Постигнато е споразумение за провеждането на 19 ноември на тристранна среща между президентите Путин, Си Дзинпин и Тръмп. Тази среща ще се състои в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на (форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) АТИС", посочи Песков.

Разговорите ще се проведат в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

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