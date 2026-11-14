Тръмп ще обсъди ядреното разоръжаване с Путин и Си Дзинпин на срещата в Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще постави въпроса за намаляване на ядрените оръжия по време на предстоящата си среща в Китай с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, предадоха Ройтерс и ДПА.

"Той ще обсъди намаляването на ядрените оръжия по света, чието разпространение президентът Тръмп смята за много опасно", заяви говорителката на Белия дом Оливия Уелс пред журналисти.

Очаква се тримата лидери да се срещнат в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън. Тръмп заминава в понеделник на четиридневна обиколка в Азия, която включва и посещение във Филипините.

Настояванията на американския президент срещата да бъде съсредоточена върху ядреното разоръжаване са предизвикали недоволство в Пекин. Китай е домакин на форум, посветен основно на търговията и икономическото сътрудничество, и досега отказва да обсъжда ядрената си програма съвместно със САЩ и Русия, които притежават най-големите арсенали в света.

Американската администрация не очаква срещата да доведе до конкретни договорености по ядрената тема.

"Не очакваме да стигнем до каквото и да било споразумение", заяви по-рано високопоставен представител на администрацията на Тръмп. "Това е труден въпрос за Китай, но смятаме, че е време Китай да седне на масата на възрастните и да води разговори по сериозни въпроси", добави той.

По думите му разговорът може да постави началото на процес, който да даде резултати в бъдеще.

Пекин от години се противопоставя на преки преговори с Вашингтон за ядрената си програма. Китайската позиция е, че подобни разговори трябва да се водят между Русия и САЩ заради значително по-големите им ядрени арсенали.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира Русия разполага с най-големия брой ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай. Новият договор СТАРТ между Вашингтон и Москва изтече тази година, а засега няма яснота дали Русия и Китай ще се съгласят да обсъждат с Тръмп съкращаване на ядрените си арсенали.

Освен ядреното разоръжаване американският президент ще повдигне и въпроса за войната срещу Иран. По информация на американски представител обаче Украйна няма да бъде тема на разговорите. Не се предвижда и отделна двустранна среща между Тръмп и Путин, нито обсъждане на достъпа на Украйна до сателитните комуникационни услуги на "СпейсЕкс", собственост на Илон Мъск.

Мъск ще придружи Тръмп по време на посещението му в Китай, но няма да присъства на срещата му със Си Дзинпин и Путин, уточни американският представител.

По-рано вестник "Ню Йорк пост" съобщи за предстоящата среща, позовавайки се на свои източници.

Друг представител на американската администрация заяви, че Тръмп не планира да повдига въпроса за предполагаемата китайска шпионка Алис Хуан, за която се твърди, че е имала връзка с бившия главен изпълнителен директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан.

От Белия дом уточниха още, че по време на азиатската си обиколка Тръмп няма да осъществява контакти със Северна Корея.