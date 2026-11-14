Хутите съобщиха за ракетни атаки срещу саудитски сили, летище и петролопровод

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути съобщиха, че са изстреляли две балистични ракети по позиции на саудитски сили в района на Ал Тувал, в провинция Джазан, предаде Ройтерс.

Засега не е ясно дали обявената атака е свързана с предупрежденията, издадени от саудитската гражданска отбрана по-рано вчера.

В провинция Джазан се намира рафинерия на "Сауди Арамко" с капацитет за преработка на 400 000 барела суров петрол дневно. Южните части на Саудитска Арабия, които граничат с Йемен, нееднократно са били обект на нападения от страна на хутите срещу военни обекти и енергийна инфраструктура, включително рафинерията в Джазан.

В отделно съобщение групировката заяви, че е атакувала международното летище "Крал Халид" в Рияд и помпена станция по саудитския петролопровод "Изток-Запад". Саудитските власти засега не са потвърдили информацията за нападенията.

На фона на нарушенията в петролните доставки през Ормузкия проток заради конфликта в Близкия изток, Саудитска Арабия е пренасочила около 4 млн. барела суров петрол дневно по петролопровода "Изток-Запад" към червеноморското пристанище Янбу. Това количество се равнява на приблизително 4% от световните доставки.

Сраженията между хутите и коалицията, подкрепяща международно признатото правителство на Йемен, се засилиха, след като през септември групировката напредна към протока Баб ел Мандеб. Той е стратегически морски проход при южния вход на Червено море и има ключово значение за международното корабоплаване.