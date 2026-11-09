Саудитска Арабия и хутите си размениха удари, има жертви в Йемен

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е унищожила в йеменската столица Сана площадка за изстрелване на балистични ракети, използвана от хутите при нападение срещу Източната провинция на Саудитска Арабия вчера. Информацията беше разпространена от Ройтерс.

Според агенцията през последните седмици Източната провинция, която е основен икономически център на кралството, е обект на поредица от атаки на подкрепяната от Иран групировка, действаща в съседен Йемен.

Междувременно при въздушни удари на коалицията в Йемен в петък и събота са загинали 63 души, съобщиха хутите, цитирани от Франс прес.

По-рано групировката пое отговорност за нападения срещу саудитската столица Рияд. При атаките вчера са нанесени материални щети, включително по небостъргач в бизнес района на града.

Според Андреас Криг, анализатор от Кралския колеж в Лондон, действията на хутите поставят под риск икономическите преобразувания в Саудитска Арабия. Той коментира, че развитието на конфликта може да превърне икономическата трансформация на страната в заложник на война, която става все по-трудна за спечелване от Рияд.

От своя страна Иран осъди ударите по гражданска инфраструктура в Йемен. Техеран призова за диалог, незабавно прекратяване на военните действия и зачитане на правото на йеменския народ сам да определя бъдещето си.