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Абас Арагчи: Преговорите за Близкия изток са спрени заради изборния „шок“ в САЩ

Абас Арагчи: Преговорите за Близкия изток са спрени заради изборния „шок“ в САЩ
АП/БТА

Доналд Тръмп демонстрира твърдост и обяви пред Си Ен Ен, че нова военна намеса срещу Иран е „изключително малко вероятна“

Дипломатическите преговори, насочени към прекратяване на конфликта в Близкия изток, са временно преустановени заради политическия трус след междинните избори в САЩ. Това стана ясно днес от думите на иранския външен министър Абас Арагчи в ефира на държавната телевизия, цитиран от Франс прес.

„От няколко дни няма никакви пътувания на посредниците, а причината е шокът, който резултатите от изборите в САЩ предизвикаха у всички“, заяви Арагчи.

Според него ще бъде необходимо технологично време, преди международната обстановка отново да стане благоприятна за совалки на преговарящите екипи, и призова за търпение в настоящата ситуация. Твърдолинейните кръгове в Техеран разчитат изборните резултати и загубите на републиканците като знак за отслабване на позициите на Вашингтон.

В ярък контраст с думите на иранския дипломат, американският президент Доналд Тръмп демонстрира твърдост и обяви пред Си Ен Ен, че нова военна намеса срещу Иран е „изключително малко вероятна“, но само ако Техеран подпише „много силно споразумение“ за ядрената си програма и Ормузкия проток.

Тръмп предупреди, че американската армия в региона е в пълна бойна готовност с три самолетоносача и вече е набелязала 38 стратегически моста и електроцентрали в Иран, които могат да бъдат сринати за броени часове, ако преговорите се провалят.

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