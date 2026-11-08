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Наталия Ефремова за Бюджет 2027: Майчинството става 450 евро, МРЗ - 660 евро

Наталия Ефремова за Бюджет 2027: Майчинството става 450 евро, МРЗ - 660 евро
БТА

Министърът на труда и социалната политика добави, че пенсионерите ще се радват на по-висок стандарт на живот през следващата година

Майчинството през втората година ще се увеличи от 398 на 450 евро, минималната работна заплата ще достигне 660 евро, а коледните добавки за най-уязвимите ще останат 50 евро. Тези ключови параметри са заложени в проектобюджета за 2027 г., представени от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в телевизионно интервю за бТВ.

Ефремова заяви, че пенсионерите ще се радват на по-висок стандарт на живот през следващата година. По думите ѝ властите планират сигурно осъвременяване на абсолютно всички видове пенсии от средата на 2027 г., като допълнителни корекции са възможни и за минималните размери.

"Те ще бъдат с по-голям процент от предвидената инфлация за следващата година и надявам се ще им даде по-добро спокойствие и стабилност", коментира социалният министър. Тя отхвърли упреците на опозиционните сили, че новата финансова рамка ще доведе до масово обедняване. Ефремова уточни, че държавата заделя над 300 милиона евро повече за социални пера, като същевременно се предвижда ръст на абсолютно всички плащания в сферата на общественото осигуряване с цел защита на покупателната способност.

Министърът акцентира върху сериозен стимул за жените, които изберат да се върнат към професионалните си задължения преди детето им да е навършило две години – вместо досегашните 50%, те вече ще получават 75% от полагащото им се обезщетение.

„Това е промяната в този сегмент – обезщетението за майчинство. Ще ги направи малко по-спокойни“, посочи тя. Ефремова добави, че макар сумите да не са големи, България остава сред водещите страни по продължителност на майчинската подкрепа в Европа. Поради вдигането на максималния осигурителен доход, по-високи суми през първата година ще взимат и жените, осигурявали се на тавана на системата.

В рамките на интервюто бе обявено и напълно ново данъчно облекчение, насочено към детското развитие. То ще покрива разходи на родителите за спорт, танци, извънкласни уроци и логопеди, без да се изисква бюрократично подаване на документи при всяко ползване. „Достатъчно е да събират бележките, които така или иначе взимат от школата по танци, от школата по спорт или от друг тип уроци, които взимат децата им. Те няма да се представят задължително. Само при проверка и при поискване ще трябва да бъдат представени“, разясни Ефремова.

Относно критиките, че минималната пенсия от 374 евро ще остане под очакваната линия на бедност от 443 евро, министърът оспори твърденията на Асен Василев, че това автоматично праща 1,2 милиона възрастни под прага на оцеляване. Според нея реалната оценка изисква изчисляване на съвкупните доходи на цялото домакинство, а не само на индивидуалната пенсия. Вълната от политически реакции за тайно преливане на средства от втория пенсионен стълб към НОИ бе коментирана сдържано – тя не потвърди за конкретни разговори, но призова за институционална умереност. „Не е добре да се правят резки трусове, без те да са съгласувани, без да има широк обществен консенсус“, отсече социалният министър.

За финал Ефремова разкри, че е настоявала за минимална заплата от 672,80 евро, но фискалните възможности са я ограничили до 660 евро. Тя изтъкна, че Европейската комисия е притискала страната ни за замразяване на социалните разходи, което превръща постигнатите параметри в сериозен успех. Що се отнася до възнагражденията на служителите в държавната администрация, предвиденият ръст ще бъде точно 5%, разминавайки се с исканията на синдикатите за двойно по-голямо увеличение.

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