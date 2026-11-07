Теменужка Петкова: Бюджетът за 2027 г. е самолет без пилот

Проектът на държавния бюджет за 2027 г. не предлага решения на основните проблеми пред обществото и не съдържа ясна визия за развитието на страната. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова пред NOVA NEWS, отправяйки критики към финансовата политика на управляващите.

Според нея предложеният бюджет създава предпоставки за по-висока инфлация, увеличаване на дефицита и допълнителна данъчна тежест за гражданите и бизнеса.

Петкова коментира сравнението на премиера Румен Радев, който определя бюджета като "камион без спирачки". "Самолет, в който няма пилот" - така тя описа финансовата рамка за следващата година.

Бившият министър постави под съмнение заложените в проекта икономически показатели, сред които бюджетен дефицит от 4,2% от брутния вътрешен продукт и прогнозна инфлация от 4%.

По думите ѝ увеличаването на максималния осигурителен доход представлява скрито повишаване на осигурителната тежест, което ще засегне част от работещите и работодателите.

Петкова обвини управляващите, че са увеличили разходите с близо 2,8 млрд. евро, като според нея това е допринесло за представянето на бюджетния дефицит като 5,7% от БВП.

Тя оспори и начина, по който е отчетено бюджетното салдо за 2025 г. Според бившия финансов министър поисканата ревизия на данните за дефицита е навредила на репутацията на България пред европейските институции.

В интервюто Петкова засегна и докладите на Сметната палата, свързани с разходите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

"Няма нито една фактура, която да е издадена и да не е платена", заяви тя, отхвърляйки твърденията за натрупани неплатени задължения и фактури, оставени без разплащане.

По думите ѝ в доклада на Сметната палата са посочени 1077 сертификата, които не са приети и утвърдени от Управителния съвет на АПИ. Петкова твърди, че това означава, че съответната работа не е приета и няма основание разходите да бъдат отчетени за 2025 г.

Бившият финансов министър изрази съмнения и относно начина, по който е възложена проверката на пътната агенция. Според нея в мотивите предварително е било посочено какво трябва да установят одиторите.

Тя допълни, че експерти от Министерството на финансите са поддържали комуникация с АПИ по темата, но отказа да назове конкретни служители.

Изявленията на Петкова поставят във фокуса както параметрите на бюджета за 2027 г., така и спора около отчитането на разходите за пътна инфраструктура. Твърденията ѝ за неплатените фактури, одитната проверка и бюджетния дефицит представляват нейната позиция и не са независимо потвърдени в рамките на интервюто.

Обсъждането на финансовата рамка за следващата година продължава на фона на политическите разногласия относно размера на публичните разходи, данъчната политика и устойчивостта на държавните финанси.