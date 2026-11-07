Локомотив София с позиция: Ще вземем нужните мерки, за да излезем от тази ситуация

Ръководството на Локомотив София излезе с официална позиция, с която се извини на феновете за представянето на отбора от началото на сезона. "Железничарите" отстъпиха с 0:1 на Септември в петък и са на дъното в Първа лига. Освен това отборът все още няма постоянен треньор след напускането на Любослав Пенев.

Шефовете на "червено-черните" гарантираха, че ще вземат каквито мерки са нужни, за да може тимът да излезе от тази ситуация.

"Локомотивци,

Всички в клуба сме изключително разочаровани от началото на сезона за нашия отбор. Това, което всички ние виждаме в голяма част от мачовете, и най-вече това, на което станахме свидетели вчера, не е нашата представа за Локомотив.

Искаме да ви се извиним. Това не е Локомотив, който вие заслужавате.

Знаем, че ви боли. Нас също. Но ние няма да се предадем. Ръководството на клуба ще направи всичко възможно и ще вземе каквито мерки са нужни, за да излезнем от тази ситуация.

Има едно нещо, което ни обединява – любовта към червено-черната фланелка, емблемата и историята.

Сега, повече от всякога, имаме нужда от вашата подкрепа. Защото само заедно можем да извървим дългия път, който ни предстои, за да видим Локомотив, с който да се гордеем.

А ние няма да спрем, докато не го направим!