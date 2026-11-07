Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Локомотив София с позиция: Ще вземем нужните мерки, за да излезем от тази ситуация

Локомотив София с позиция: Ще вземем нужните мерки, за да излезем от тази ситуация
Facebook/ ФК Локомотив София 1929

"Железничарите" се извиниха на феновете

Ръководството на Локомотив София излезе с официална позиция, с която се извини на феновете за представянето на отбора от началото на сезона. "Железничарите" отстъпиха с 0:1 на Септември в петък и са на дъното в Първа лига. Освен това отборът все още няма постоянен треньор след напускането на Любослав Пенев. 

Шефовете на "червено-черните" гарантираха, че ще вземат каквито мерки са нужни, за да може тимът да излезе от тази ситуация. 

"Локомотивци,

Всички в клуба сме изключително разочаровани от началото на сезона за нашия отбор. Това, което всички ние виждаме в голяма част от мачовете, и най-вече това, на което станахме свидетели вчера, не е нашата представа за Локомотив.

Искаме да ви се извиним. Това не е Локомотив, който вие заслужавате.

Знаем, че ви боли. Нас също. Но ние няма да се предадем. Ръководството на клуба ще направи всичко възможно и ще вземе каквито мерки са нужни, за да излезнем от тази ситуация.

Има едно нещо, което ни обединява – любовта към червено-черната фланелка, емблемата и историята.

Сега, повече от всякога, имаме нужда от вашата подкрепа. Защото само заедно можем да извървим дългия път, който ни предстои, за да видим Локомотив, с който да се гордеем.

А ние няма да спрем, докато не го направим!

Ръководството на ФК Локомотив София", гласи позциията на "железничарите". 

Още по темата

Още един голям проблем за Локомотив София

Още един голям проблем за Локомотив София

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Чочев спаси Лудогорец от загуба срещу 10 от ЦСКА 1948 в голяма драма

Чочев спаси Лудогорец от загуба срещу 10 от ЦСКА 1948 в голяма драма

Гьозтепе на Мъри Стоилов допусна домакински обрат срещу Башакшехир

Гьозтепе на Мъри Стоилов допусна домакински обрат срещу Башакшехир

Ферстапен най-бърз в последната тренировка в Бразилия

Ферстапен най-бърз в последната тренировка в Бразилия

Йодегор спаси Арсенал от резил във Висшата лига

Йодегор спаси Арсенал от резил във Висшата лига

ЦСКА с важна информация за феновете

ЦСКА с важна информация за феновете

Водещи

Чочев спаси Лудогорец от загуба срещу 10 от ЦСКА 1948 в голяма драма

Чочев спаси Лудогорец от загуба срещу 10 от ЦСКА 1948 в голяма драма

  • Преди 5 минути
Страх от нови безредици във Франция: Търговци барикадират магазините си

Страх от нови безредици във Франция: Търговци барикадират магазините си

  • Преди 12 минути
Владислав Панев: Това е страхлив бюджет, България не е готова за криза

Владислав Панев: Това е страхлив бюджет, България не е готова за криза

  • Преди 23 минути
Гьозтепе на Мъри Стоилов допусна домакински обрат срещу Башакшехир

Гьозтепе на Мъри Стоилов допусна домакински обрат срещу Башакшехир

  • Преди 37 минути
Кутев за бюджета: Искаме по-високи доходи, но не на всяка цена

Кутев за бюджета: Искаме по-високи доходи, но не на всяка цена

  • Преди 50 минути
Ферстапен най-бърз в последната тренировка в Бразилия

Ферстапен най-бърз в последната тренировка в Бразилия

  • Преди 1 час
Йодегор спаси Арсенал от резил във Висшата лига

Йодегор спаси Арсенал от резил във Висшата лига

  • Преди 1 час
Студенти срещу властта и опозицията: Протестът в Тирана прерасна в сблъсъци

Студенти срещу властта и опозицията: Протестът в Тирана прерасна в сблъсъци

  • Преди 1 час
Теменужка Петкова: Бюджетът за 2027 г. е самолет без пилот

Теменужка Петкова: Бюджетът за 2027 г. е самолет без пилот

  • Преди 1 час
Локомотив София с позиция: Ще вземем нужните мерки, за да излезем от тази ситуация

Локомотив София с позиция: Ще вземем нужните мерки, за да излезем от тази ситуация

  • Преди 2 часа
Александър Стоянов получи признание на церемонията "Будител на годината"

Александър Стоянов получи признание на церемонията "Будител на годината"

  • Преди 2 часа
ЦСКА с важна информация за феновете

ЦСКА с важна информация за феновете

  • Преди 2 часа
Борусия Дортмунд взе своето срещу "елфите" на Лукас Петков

Борусия Дортмунд взе своето срещу "елфите" на Лукас Петков

  • Преди 2 часа
Започна преброяването за новия ВСС: Резултатите трябва да са ясни до 23:00 часа

Започна преброяването за новия ВСС: Резултатите трябва да са ясни до 23:00 часа

  • Преди 2 часа
Вени Марковски: Тръмп остана с правото си на вето след загубата на Конгреса

Вени Марковски: Тръмп остана с правото си на вето след загубата на Конгреса

  • Преди 2 часа