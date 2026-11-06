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Още един голям проблем за Локомотив София

Още един голям проблем за Локомотив София
БТА

"Железничарите" останаха без резервен вратар до края на годината

Проблемите за Локомотив София продължават да се трупат един след друг. "Железничарите" останаха без втори вратар до края на годината, след като Александър Любенов е получил контузия, научи ТАРАЛЕЖ. 

31-годишният страж има травма в ръката, която няма да му позволи да вземе участие в оставащите мачове на тима през ноември и декември. 

Проблемът става още по-сериозен, защото трети вратар на отбора през този сезон е 17-годишният Калоян Йорданов, който няма никакъв опит в мъжкия футбол. Младокът днес беше на резервната скамейка при загубата с 0:1 от Септември София на "Герена". Като титуляр излезе Мартин Величков. 

През този сезон Александър Любенов е изиграл три мача във всички турнири. 

Локомотив е на дъното в Първа лига с 9 точки, като със същия брой е и Локомотив Пловдив. "Червено-черните" продължават да нямат и постоянен треньор след напускането на Любослав Пенев. Днес отборът беше воден от шефът на школата Александър Георгиев.

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