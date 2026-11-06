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Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом

Тръмп назначи Стивън Милър за началник на кабинета си в Белия дом
Снимка: БТА

Преди него беше Сузи Уайлс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Стивън Милър ще заеме поста началник на кабинета на Белия дом, заменяйки Сузи Уайлс, съобщи "Би Би Си". До момента Милър беше заместник-началник на кабинета. Той ще встъпи в новата си длъжност в понеделник.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Уайлс е свършила „изключителна работа“. Той съобщи, че тя ще премине към екипа на „Trump Political Operation“.

Рокадата идва след серия от тежки загуби за републиканците на междинните избори през 2026 г., включително загубата на мнозинството им в двете камари на Конгреса.

Стивън Милър е известен с твърдата си позиция по въпросите на имиграцията. Той е сред дългогодишните политически съюзници на Тръмп и заемаше поста старши съветник на президента по време на първия му мандат.

В изявление Сузи Уайлс определи работата си в екипа на Доналд Тръмп като „честта на живота си“.

Уайлс допълни, че макар ролята ѝ да се променя, ангажиментът ѝ към президента и неговата мисия остава непроменен.

Уайлс е сред най-влиятелните фигури в администрацията на Тръмп и е смятана за един от най-близките му сътрудници. През октомври, попитан дали тя скоро може да бъде сменена, американският президент отговори, че това е „напълно изключено“.

През последните месеци Уайлс се лекуваше от онкологично заболяване. През септември, шест месеца след поставянето на диагнозата, тя съобщи, че болестта е в ремисия.

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