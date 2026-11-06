Партията на Мерц подкрепи Илзе Айгнер за президент на Германия

Християндемократическият съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц е постигнал съгласие да подкрепи кандидатурата на Илзе Айгнер от баварския Християнсоциален съюз (ХСС) за следващ президент на Германия, съобщават германски медии, цитирани от Ройтерс.

61-годишната Айгнер в момента е председател на парламента на Бавария. Ако бъде избрана, тя ще стане първата жена, заемаща президентския пост в историята на Германия.

Според публикации на вестниците „Билд“ и „Зюддойче цайтунг“, както и на списание „Шпигел“, подкрепата на ХДС идва след продължителни разногласия между двете консервативни партии относно избора на кандидат за държавен глава.

Официалното решение се очаква в понеделник, след заседания на ръководните органи на ХДС. Досегашният президент Франк-Валтер Щайнмайер приключва втория си мандат през март 2027 г., а изборът на негов наследник е насрочен за 30 януари.

Илзе Айгнер има дългогодишен политически опит. Тя е била федерален министър на земеделието в правителството на Ангела Меркел, а от 2018 г. оглавява парламента на Бавария. Кандидатурата ѝ вече получава подкрепа и от представители на други политически сили, включително от Социалдемократическата партия и Зелените.