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Мерц призова ЕС да създаде запаси от критични суровини

Мерц призова ЕС да създаде запаси от критични суровини
АП/БТА

Германският канцлер посочи, че държавните институции трябва активно да съдействат за разширяването на кръга от доставчици, за насърчаването на рециклирането и за прехода към кръгова икономика

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи официален призив към Европейския съюз за спешно създаване на колективни запаси от критични суровини. Целта на инициативата е да се ограничи силното влияние на страните, които в момента държат монопола над техния добив и индустриална обработка, информират Ройтерс и ДПА.

По време на своето изказване на форум в Берлин, организиран от фондация „Фридрих Август фон Хайек“, Мерц посочи, че държавните институции трябва активно да съдействат за разширяването на кръга от доставчици, за насърчаването на рециклирането и за прехода към кръгова икономика. Според него формирането на тези резерви задължително трябва да се координира на централно европейско ниво.

„Без критични суровини нямаше да има батерии, нито високопроизводителни електродвигатели, нито съвременни полупроводници, нито много от останалите технологии, от които икономиките ни ще зависят в бъдеще“, аргументира се германският правителствен ръководител.

Коментарите му отразяват дълбоката загриженост на Запада, тъй като ЕС и водещите демокрации остават критично обвързани с доставките от Китай на редкоземни елементи и минерали. Тези компоненти са жизненоважни за сектори като отбранителната промишленост, самолетостроенето, автомобилния сектор и ВЕИ индустрията.

В опит да реагира на кризата, миналия месец Европейската комисия вече одобри списък от 46 стратегически проекта в сферата на суровините, които ще се възползват от съкратени процедури за лицензиране и приоритетен достъп до частни и публични капитали.

В речта си Мерц защити принципите на икономическия либерализъм и пазарната свобода, определяйки предприемачеството като ключово национално предимство. „Никоя държава не може централизирано да събере необходимите знания и предварително да определи правилните решения. Затова са необходими отворени пазари, свобода на предприемачеството и, разбира се, конкуренция, така че най-добрите решения да се разработват децентрализирано“, подчерта той.

Въпреки това канцлерът призна, че в епоха на големи трансформации държавата има роля в подкрепата на икономиката и трябва да смекчава негативните социални ефекти, за да се съхрани общият просперитет.

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