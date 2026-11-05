Звездна подкрепа за ЦСКА в Атина днес

Голямата звезда на българския и европейски баскетбол Александър Везенков ще подкрепя ЦСКА на живо в гостуването на Панатинайкос тази вечер. Двубоят в Атина започва в 22:00 часа.

Крилото на Олимпиакос няма ангажименти със своя отбор, поради което ще присъства на трибуните на двубоя.

Александър Везенков е фен на "червените". Той гледа домакинството на тима на Макаби Тел Авив от квалификациите на Лига Европа през лятото.

Неговият Олимпиакос ще се изправи срещу Цървена звезда в мач от Евролигата в петък. Двубоят също е в Атина.