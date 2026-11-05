Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

Бившият защитник на Левски - Жереми Петрис, даде интервю за ТАРАЛЕЖ преди мача между Панатинайкос и ЦСКА. Десният бек в момента е част от гръцкия Арис Солун, където премина през лятото от Уотфорд и познава добре "детелините".

"Чувствам се добре в Гърция. През лятото преминах в Арис и до момента съм доволен от това свое решение. Отборът има амбиции за добро класиране, а аз искам да се развивам, затова избрах да сменя Чемпиъншип с елита на Гърция", започна Петрис.

Френският бек анализира играта на съперника на ЦСКА тази вечер в Лига на конференциите Панатинайкос. "Играх срещу Панатинайкос за Купата. Тогава те не бяха с титулярите си, но ни победиха с 2:1. Панатинайкос е много добър отбор. През лятото направиха силна селекция и сега целта им е титлата. Ще бъде много трудно за ЦСКА, определено. Смятам обаче, че българите могат да вземат нещо от мача, ако играят на 100% през цялото време".

"За мен Панатинайкос не е най-добрият отбор в Гърция. Най-добри са АЕК, въпреки че именно Панатинайкос ги победи в последния кръг и е лидер във временното класиране", каза още той.

"Силните страни на ПАО? Много са добри в атака. Разполагат с отлични и бързи офанзивни играчи. ЦСКА ще трябва да внимава за тях и да не допуска грешки в защита, защото те ще бъдат наказани. За мен най-добрият футболист на Панатинайкос е Имран Лоуза. Играхме заедно в Уотфорд и го познавам много добре. Той е много солиден халф и се представя на високо ниво. Национал на Мароко е също така", коментира Петрис.

Жереми Петрис сподели очакванията си и за битката за титлата в Първа лига.

"Продължавам да следя българското първенство. Най-вече Левски и ЦСКА. Битката за титлата през този сезон ще бъде много сериозна, но се надявам Левски отново да бъде шампион. Моето мнение е, че ЦСКА има по-опитните футболисти в момента. Със сигурност и Лудогорец няма да се откаже и ще иска да се върне на върха. Аз обаче стискам палци на Левски", каза още французинът.

"Левски и ЦСКА ще играят в неделя? Не знаех това. Ще се опитам да гледам мача и ще стискам палци на Левски да победи", завърши бившият футболист на "сините".