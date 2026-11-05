Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

"Битката за титлата в България ще бъде много сериозна", каза Жереми Петрис

Бившият защитник на Левски - Жереми Петрис, даде интервю за ТАРАЛЕЖ преди мача между Панатинайкос и ЦСКА. Десният бек в момента е част от гръцкия Арис Солун, където премина през лятото от Уотфорд и познава добре "детелините". 

"Чувствам се добре в Гърция. През лятото преминах в Арис и до момента съм доволен от това свое решение. Отборът има амбиции за добро класиране, а аз искам да се развивам, затова избрах да сменя Чемпиъншип с елита на Гърция", започна Петрис. 

Френският бек анализира играта на съперника на ЦСКА тази вечер в Лига на конференциите Панатинайкос. "Играх срещу Панатинайкос за Купата. Тогава те не бяха с титулярите си, но ни победиха с 2:1. Панатинайкос е много добър отбор. През лятото направиха силна селекция и сега целта им е титлата. Ще бъде много трудно за ЦСКА, определено. Смятам обаче, че българите могат да вземат нещо от мача, ако играят на 100% през цялото време".

"За мен Панатинайкос не е най-добрият отбор в Гърция. Най-добри са АЕК, въпреки че именно Панатинайкос ги победи в последния кръг и е лидер във временното класиране", каза още той. 

"Силните страни на ПАО? Много са добри в атака. Разполагат с отлични и бързи офанзивни играчи. ЦСКА ще трябва да внимава за тях и да не допуска грешки в защита, защото те ще бъдат наказани. За мен най-добрият футболист на Панатинайкос е Имран Лоуза. Играхме заедно в Уотфорд и го познавам много добре. Той е много солиден халф и се представя на високо ниво. Национал на Мароко е също така", коментира Петрис. 

Жереми Петрис сподели очакванията си и за битката за титлата в Първа лига. 

"Продължавам да следя българското първенство. Най-вече Левски и ЦСКА. Битката за титлата през този сезон ще бъде много сериозна, но се надявам Левски отново да бъде шампион. Моето мнение е, че ЦСКА има по-опитните футболисти в момента. Със сигурност и Лудогорец няма да се откаже и ще иска да се върне на върха. Аз обаче стискам палци на Левски", каза още французинът. 

"Левски и ЦСКА ще играят в неделя? Не знаех това. Ще се опитам да гледам мача и ще стискам палци на Левски да победи", завърши бившият футболист на "сините". 

Още по темата

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Ултраси на Панатинайкос "на лов" за фенове на ЦСКА из улиците на Атина (видео)

Ултраси на Панатинайкос "на лов" за фенове на ЦСКА из улиците на Атина (видео)

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Феноменален Виктор Уембаняма донесе победа на Сан Антонио над Далас

Феноменален Виктор Уембаняма донесе победа на Сан Антонио над Далас

Ултраси на Панатинайкос "на лов" за фенове на ЦСКА из улиците на Атина (видео)

Ултраси на Панатинайкос "на лов" за фенове на ЦСКА из улиците на Атина (видео)

Левски обяви групата за мача с Ягелония

Левски обяви групата за мача с Ягелония

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Водещи

Доживотен затвор за двама мъже за убийството на работник във ферма край Перник

Доживотен затвор за двама мъже за убийството на работник във ферма край Перник

  • Току-що
Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

  • Преди 3 минути
Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

  • Преди 4 минути
Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

  • Преди 12 минути
DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

  • Преди 15 минути
Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

  • Преди 23 минути
"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

  • Преди 27 минути
Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност

Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност

  • Преди 39 минути
Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

  • Преди 40 минути
Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

  • Преди 42 минути
30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян

30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян

  • Преди 44 минути
Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

  • Преди 51 минути
Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти

Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти