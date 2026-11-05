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Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите
БТА

Тамиму Уору замени Лео Перейра

ЦСКА направи промяна в състава си за основната фаза на Лига на конференциите. Бразилското крило Лео Перейра отпадна от сметките на Маркус Гиздол. Фланговият нападател е с контузия и няма да може да играе до края на годината. 

Това дава право на "червените" да го заменят с друг футболист в картотеките в УЕФА. На негово място е записан бенинският национал Тамиму Уору. Десният бек е с отбора в Атина и тази вечер ще бъде в групата за гостуването на Панатинайкос. 

Уору не е играл за ЦСКА от дебюта си в Първа лига срещу Ботев Пловдив. 

"Армейците" гостуват на ПАО тази вечер от 22:00 часа.

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