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Маркус Гиздол: Графикът ни е малко луд

Маркус Гиздол: Графикът ни е малко луд
БТА

"Готвим се по еднакъв начин, изцло сме фокусирани върху следващия мач и продължаваме напред", каза германецът

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол говори на пресконференция преди гостуването на Панатинайкос в Лига на конференциите. 

"Наистина графикът е малко луд. Когато погледнете графика от ЛК, играхме срещу най-добрия отбор във Франция, после тежко гостуване в Дания, а сега и гостуване на много силен Панатинайкос. Това е малко странно. От друга страна е предизвикателство, защото можем да се опитаме да се борим срещу такива отбори. Готвим се по еднакъв начин, изцло сме фокусирани върху следващия мач и продължаваме напред", започна Гиздол. 

"Графикът е такъв, какъвто е. Левски също има мач. Всеки отбор иска да играе в Европа и затова по никакъв начин не можем да се оплакваме. Най-важен е следващият мач. Също така за футболистите е голямо предизвикателство да се възстановят и да са готови за следващия двубой", добави треньорът на ЦСКА. 

"Утре можем да видим Цварц на терена. Ако играеш срещу отбори от такова ниво, не можеш да правиш грешки. Нуждаем се от представяне като това срещу Монако и Нордселанд, за да сме успешни утре. Трябва да се възползваме от нашите шансове, за да си тръгнем с положителен резултат", каза още той. 

"Панатинайкос е на много високо ниво. Смениха доста футболисти и сега са почти нов отбор с висока индивидуална класа. Познавам един от техните футболисти, който взех в Хамбургер. Ще се радвам да го видя, да си стиснем ръката и след мача да си запазим добрите отношения. Щеше да е по-добре, ако играе за нашия тим", завърши Гиздол.

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