Реал Мадрид уреди голям английски талант

Големият талант на Манчестър Юнайтед Джей Джей Гейбриъл ще се присъедини към Реал Мадрид през януари, съобщава журналистит Дейвид Орнстийн.

Интерес към 16-годишния талант имаше от Барселона, Байерн и ПСЖ, но "белите" са спечелили битката за подписа му.

Още през лятото Гейбриъл обяви пред ръководството на "червените дяволи", че иска да напусне.

През този сезон Гейбриъл е изигра три мача и е вкарал пет гола за различните формации на Манчестър Юнайтед.

Очаква се Реал да плати около 10-15 млн. евро на Гейбриъл, за да го привлече на "Бернабеу".