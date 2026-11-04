Новини
Търси
Подкаст
Свят

Реал Мадрид уреди голям английски талант

Реал Мадрид уреди голям английски талант
AP/БТА

Джей Джей Гейбриъл ще подпише с "белите"

Големият талант на Манчестър Юнайтед Джей Джей Гейбриъл ще се присъедини към Реал Мадрид през януари, съобщава журналистит Дейвид Орнстийн. 

Интерес към 16-годишния талант имаше от Барселона, Байерн и ПСЖ, но "белите" са спечелили битката за подписа му. 

Още през лятото Гейбриъл обяви пред ръководството на "червените дяволи", че иска да напусне.

През този сезон Гейбриъл е изигра три мача и е вкарал пет гола за различните формации на Манчестър Юнайтед.

Очаква се Реал да плати около 10-15 млн. евро на Гейбриъл, за да го привлече на "Бернабеу".

Още по темата

Признаха грешка в полза на Реал Мадрид в Ла Лига

Признаха грешка в полза на Реал Мадрид в Ла Лига

По коя телевизия ще дават гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига

По коя телевизия ще дават гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига

Рафаел Надал влиза в ръководството на Реал Мадрид

Рафаел Надал влиза в ръководството на Реал Мадрид

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Китай обвини Великобритания, че използва киберзаплахите като претекст за ограничаване на AI

Китай обвини Великобритания, че използва киберзаплахите като претекст за ограничаване на AI

Водещи

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

  • Преди 11 минути
Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

  • Преди 11 минути
Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

  • Преди 13 минути
Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

  • Преди 15 минути
Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

  • Преди 16 минути
Реал Мадрид уреди голям английски талант

Реал Мадрид уреди голям английски талант

  • Преди 30 минути
Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

  • Преди 30 минути
България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Убийство в Сливен

Убийство в Сливен

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

  • Преди 47 минути
Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

  • Преди 1 час
Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

  • Преди 1 час
Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

  • Преди 1 час
Разкриха незаконна кланица в Ихтиман

Разкриха незаконна кланица в Ихтиман