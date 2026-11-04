По коя телевизия ще дават гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига

Реал Мадрид гостува на АЕК Атина в поредния си европейски тест. Испанският гранд ще се опита да продължи победната си серия в Шампионската лига, докато домакините ще търсят престижен резултат срещу най-титулувания клуб в турнира. Реал Мадрид винаги е сред основните претенденти за трофея и ще преследва нов успех в турнира.

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АЕК обаче ще има предимството на домакинския терен и подкрепата на своите привърженици в Атина. Левски се убеди от първо лице колко тругно се гостува на стадион „Агия София", където загуби с 0:4 в плейофите на Шампионската лига. За съжаление, националът Мартин Георгиев няма да се появи в игра срещу Кралския клуб, тъй като не бе картотекиран за Шампионската лига.

Двубоят е от 19:45 часа българско време. Българските зрители ще могат да наблюдават срещата пряко по bTV Action. Мачът ще бъде достъпен и в онлайн платформата VOYO. Студийната програма по bTV Action започва в 19:00 часа.