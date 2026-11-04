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Рафаел Надал влиза в ръководството на Реал Мадрид

Рафаел Надал влиза в ръководството на Реал Мадрид
AP/БТА

Легендарният тенисист става шеф в испанския гранд

Легендарният тенисист Рафаел Надал ще стане част от ръководството на любимия си Реал Мадрид. Управителният съвет на клуба е предложил на 22-кратният шампион от Големия шлем да се присъедини към "белите" и той е дал положителен отговор. 

Официално назначението на Надал ще стане факт на Общото събрание на клуба на 21 ноември. 

„Искам да благодаря на президента Флорентино Перес и на управителния съвет, че ми предложиха да стана част от ръководството. Приемам предложението с огромно вълнение, желание да се уча и да допринеса с всичко, което мога, обяви Надал в профилите си в социалните мрежи. 

„Реал Мадрид и цялата общност са изключително горди, че фигура от такъв спортен и човешки ранг, еталон в испанския и световния спорт, ще се присъедини към нашия борд на директорите и чрез тази отговорност ще допринесе за настоящето и бъдещето на клуба“, написаха "белите". 

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