Рафаел Надал влиза в ръководството на Реал Мадрид

Легендарният тенисист Рафаел Надал ще стане част от ръководството на любимия си Реал Мадрид. Управителният съвет на клуба е предложил на 22-кратният шампион от Големия шлем да се присъедини към "белите" и той е дал положителен отговор.

Официално назначението на Надал ще стане факт на Общото събрание на клуба на 21 ноември.

„Искам да благодаря на президента Флорентино Перес и на управителния съвет, че ми предложиха да стана част от ръководството. Приемам предложението с огромно вълнение, желание да се уча и да допринеса с всичко, което мога“, обяви Надал в профилите си в социалните мрежи.

„Реал Мадрид и цялата общност са изключително горди, че фигура от такъв спортен и човешки ранг, еталон в испанския и световния спорт, ще се присъедини към нашия борд на директорите и чрез тази отговорност ще допринесе за настоящето и бъдещето на клуба“, написаха "белите".