Барселона загуби Родри преди дербито с Атлетико Мадрид

Родри ще пропусне дербито на Барселона срещу Атлетико Мадрид на 8 ноември заради контузия, получена при победата с 3:0 над Астън Вила в Шампионската лига.

От каталунския клуб съобщиха, че 30-годишният полузащитник е получил лека травма на бицепса. Точният срок за възстановяването му предстои да бъде уточнен.

Според вестник „Марка“ испанският национал може да остане извън игра около месец. Ако прогнозата се потвърди, той ще пропусне четири мача от Ла Лига и срещата със Сабах в Шампионската лига.

Изданието посочва, че Родри може да се завърне за двубоя срещу Манчестър Сити. Към момента обаче от Барселона не са обявили конкретна дата за неговото възстановяване.