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Любопитна статистика: Съперниците на Барселона с 37 промени в съставите си

Любопитна статистика: Съперниците на Барселона с 37 промени в съставите си
АП/БТА

Расинг Сантандер е направил осем рокади, но данните не посочват причините за разместванията

Съперниците на Барселона са направили общо 37 промени в стартовите си състави в девет мача от Ла Лига през сезон 2026/27. Това показва статистическа графика, която сравнява титулярите срещу каталунците с тези от предходния шампионатен двубой на всеки отбор.

Най-много рокади са отчетени при Расинг Сантандер - осем за гостуването на Барселона, загубено с 2:7. Отборът обаче е имал и кадрови проблеми: Симон Ериксон и Андрес Мартин не са били на разположение, а Андре Алмейда е изтърпявал наказание.

Райо Валекано, Леванте и Алавес са направили по пет промени, а Валенсия и Бетис - по четири. Следват Севиля с три, Хетафе с две и Елче с една.

Така средният брой различни титуляри е 4,1 на мач. Сравнението обхваща срещите от втория до деветия кръг и единадесетия, като първият кръг и Ел Класико срещу Реал Мадрид не са включени.

Данните показват само разликите между две последователни стартови единайсеторки. Те не уточняват дали промените са свързани с контузии, наказания или треньорски решения, нито каква е обичайната роля на футболистите в съответния отбор.

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