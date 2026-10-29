Барселона с януарска офанзива за Естевао

Барселона следи отблизо ситуацията на бразилския национал на Челси Естевао, съобщава "Спорт". Младокът не получава много игрово време при Шаби Алонсо и може да напусне "Стамфорд Бридж".

Желанието на офанзивният футболист е да играе по-редовно и може да поиска да си тръгне от лондонския клуб през януари.

Спортният директор на Барселона Деко цени високо качествата на Естевао. Информацията гласи, че Барселона може да се опита да привлече под наем бразилеца през зимния трансферен прозорец.

Естевао има договор с Челси до лятото на 2033 година.

От началото на сезона бразилецът е изиграл 8 мача за Челси.