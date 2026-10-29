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Алкарас надделя в драматичен тайбрек и продължава към четвъртфиналите във Виена

Алкарас надделя в драматичен тайбрек и продължава към четвъртфиналите във Виена
ATP

Испанецът победи Николоз Басилашвили с 6:1, 7:6(11) и ще срещне Томи Пол

Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис във Виена след победа над Николоз Басилашвили с 6:1, 7:6(11). Испанецът доминираше в първия сет, но трябваше да премине през оспорван тайбрек във втория, за да затвори мача след малко над час и половина игра.

Алкарас даде само един гейм на грузинеца в откриващата част. Във втория сет бившият номер 1 отново започна с пробив и поведе с 2:0, но Басилашвили въра изоставането си за 3:3.

Двамата запазиха подаванията си до края на сета и така се стигна до тайбрек. В него грузинецът оказа сериозна съпротива, но испанецът надделя с 13:11 и си осигури място сред последните осем.

На четвъртфиналите Алкарас ще се изправи срещу Томи Пол. Американецът продължи напред след победа в два сета над Лусиано Дардери.

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