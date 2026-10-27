Алкарас оцеля срещу Хачанов във Виена, Рубльов отпадна още на старта

Карлос Алкарас започна с победа участието си на турнира ATP 500 във Виена след петгодишно отсъствие. Испанецът надделя над Карен Хачанов с 6:4, 7:6(5), но трябваше да преодолее сериозна съпротива и пропусна три мачбола, преди да затвори срещата.

Хачанов проби пръв и поведе с 3:2 в откриващия сет. Алкарас обаче веднага върна пробива, а при 5:4 отново спечели подаването на руснака и взе частта след 51 минути игра.

Във втория сет испанецът стигна до три мачбола, но не успя да ги реализира. Хачанов проби след това и получи възможност да сервира за изравняване на резултата в сетовете, но Алкарас върна пробива на нула и изпрати частта в тайбрек.

В него руснакът поведе с 5:4, преди Алкарас да спечели последните три точки. Така бившият номер 1 в света записа седмата си победа от седем мача срещу Хачанов.

Във втория кръг испанецът ще срещне победителя от двубоя между австриеца Юрий Родионов и Николоз Басилашвили. Грузинецът пристигна във Виена след финала в Алмати, където загуби от Даниил Медведев.

Междувременно Андрей Рубльов приключи участието си още на старта. Руснакът отстъпи с 5:7, 2:6 на поставения под номер 7 Томи Пол след час и 31 минути игра.

За Рубльов това е трето поредно отпадане в първия му мач на турнир след неуспехите в Шанхай и Алмати. Пол пък записа втората си победа в седем срещи срещу руснака и ще се изправи срещу Лусиано Дардери на осминафиналите.