Черно море се завърна към победите

Черно море победи с 2:0 Септември София у дома. Двубоят беше от 12-ия кръг на Първа лига. За "моряците" успехът беше първи в първенството от пет мача насам. Точни за успеха на варненци бяха Георги Лазаров в 15-ата и Васил Панайотов в 26-ата минути.

Победата изкачи Черно море до предпоследното 13-о място с 9 точки, докато Септември вече е последен с една по-малко.

Двубоят на "Тича" започна с пет минути закъснение заради проблем с тока в района на стадиона. "Моряците" поведоха в 15-ата минута. Георги Лазаров достигна извеждащ пас и реши да изненада Владимир Иванов с удар от около 25 метра, с който прати топката във вратата.

Две минути по-късно Лазаров имаше отлична възможност да удвои аванса на своя тим, но пропусна.

В 23-ата минута столичан можеше да изравнят. Силен шут на Педро Ферейра обаче разтресе гредата на Кристиан Томов.

Три минути след това Черно море стигна до втори гол. Лош пас отдясно стигна до Мигел Барандаш. Той намери Васил Панайотов пред дъгата на наказателното поле и опитният халф се разписа за 2:0.

През втората част "моряците" владееха иницитивата, но рядко застрашаваха вратата на Владимир Иванов.

В 70-ата минута Педро Ферейра прати топката във вратата на "моряците", но попадението не беше признато заради нарушение на Едни Рибейро в атака. Пет минути преди края на мача гредата спаси домакините. Рибейро получи топката в наказателното поле, освободи се и отправи удар в далечния ъгъл, но кълбото срещна страничния стълб.

В добавеното време на мача съдията Георги Стоянов показа втори жълт картон на Идрис Бунаас, както и директен червен на Галин Иванов. Халфът на "моряците" задържа капитана на Септември, който след това посегна и го удари.