Даниел Петканов пред ТАРАЛЕЖ: Милен Цветков беше непримирим човек, който винаги търсеше истината

Протести срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, се проведоха тази вечер в София и Варна. Демонстрациите са организирани по призив на Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение „Сияние“.

Недоволните се събраха пред Съдебната палата в София и пред Окръжния съд във Варна с настояване за справедливост и по-строги мерки срещу войната по пътищата.

В интервю за ТАРАЛЕЖ журналистът Даниел Петканов заяви, че е на протеста, за да изрази разочарованието си от случващото се в съдебната система на България. Според него присъдата от девет години затвор за смъртта на Милен Цветков е недостатъчна, а съдебната власт е пропуснала възможността да даде ясен сигнал към хората, които шофират след употреба на наркотици и застрашават живота на останалите.

Петканов изрази възмущение от възможността Николов да бъде освободен предсрочно.

„Как така миг невнимание? Как така се дрогираш с различни наркотици, сядаш зад волана, караш с превишена скорост, без спирачен път — това не е миг невнимание“, категоричен бе журналистът.

Той припомни, че Милен Цветков е бил непримирим човек, който винаги е търсел истината и се е борил тя да достига до хората.

В края на разговора Петканов изрази съмнение, че протестът сам по себе си ще доведе до радикални промени, но подчерта, че е важно да има хора, които не остават безучастни към случващото се.

Според него най-важното е случаят да не бъде подминат и забравен, а обществената реакция да покаже, че подобни трагедии не бива да остават без последствия.