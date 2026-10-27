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Даниел Петканов пред ТАРАЛЕЖ: Милен Цветков беше непримирим човек, който винаги търсеше истината

Даниел Петканов пред ТАРАЛЕЖ: Милен Цветков беше непримирим човек, който винаги търсеше истината
ТАРАЛЕЖ

Журналистът изрази възмущение от възможността Кристиан Николов да бъде предсрочно освободен

Протести срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, се проведоха тази вечер в София и Варна. Демонстрациите са организирани по призив на Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение „Сияние“.

Недоволните се събраха пред Съдебната палата в София и пред Окръжния съд във Варна с настояване за справедливост и по-строги мерки срещу войната по пътищата.

В интервю за ТАРАЛЕЖ журналистът Даниел Петканов заяви, че е на протеста, за да изрази разочарованието си от случващото се в съдебната система на България. Според него присъдата от девет години затвор за смъртта на Милен Цветков е недостатъчна, а съдебната власт е пропуснала възможността да даде ясен сигнал към хората, които шофират след употреба на наркотици и застрашават живота на останалите.

Петканов изрази възмущение от възможността Николов да бъде освободен предсрочно.

„Как така миг невнимание? Как така се дрогираш с различни наркотици, сядаш зад волана, караш с превишена скорост, без спирачен път — това не е миг невнимание“, категоричен бе журналистът.

Той припомни, че Милен Цветков е бил непримирим човек, който винаги е търсел истината и се е борил тя да достига до хората.

В края на разговора Петканов изрази съмнение, че протестът сам по себе си ще доведе до радикални промени, но подчерта, че е важно да има хора, които не остават безучастни към случващото се.

Според него най-важното е случаят да не бъде подминат и забравен, а обществената реакция да покаже, че подобни трагедии не бива да остават без последствия.

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