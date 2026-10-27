Бащата на Ивана пред ТАРАЛЕЖ: Законни ли са убийствата в България?

Протести срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, се проведоха тази вечер в София и Варна. Демонстрациите са организирани по призив на Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение „Сияние“.

Недоволните се събраха пред Съдебната палата в София и пред Окръжния съд във Варна с настояване за справедливост и по-строги мерки срещу войната по пътищата.

В интервю за ТАРАЛЕЖ бащата на Ивана, Стойне Стойнев, заяви, че всеки ден си задава един и същ въпрос: „Законни ли са убийствата в България?“

Стойнев беше категоричен, че обществото не бива повече да търпи подобни случаи. Той призова не само за законодателни промени, но и за отстраняване от държавните институции на хората, които според него носят отговорност за състоянието на системата.