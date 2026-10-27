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Транспортираха с въздушна линейка жена в тежко състояние след катастрофа във Великотърновско

Транспортираха с въздушна линейка жена в тежко състояние след катастрофа във Великотърновско
БТА

Произшествието е станало днес около 16 ч.

Транспортираха с въздушна линейка жена в тежко състояние след катастрофа във Великотърновско.

Възрастната жена е с опасност за живота след инцидента на пътя между селата Обединение и Масларево.

Произшествието е станало днес около 16 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 78-годишен мъж е катастрофирал. 

Пострадала е 76-годишната му спътница. Тя е откарана с въздушна линейка в Плевенска болница, информира НОВА. 

Причините за инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство.

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