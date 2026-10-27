Транспортираха с въздушна линейка жена в тежко състояние след катастрофа във Великотърновско.

Възрастната жена е с опасност за живота след инцидента на пътя между селата Обединение и Масларево.

Произшествието е станало днес около 16 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 78-годишен мъж е катастрофирал.

Пострадала е 76-годишната му спътница. Тя е откарана с въздушна линейка в Плевенска болница, информира НОВА.

Причините за инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство.