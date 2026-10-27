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Съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев

Съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев
БТА

Съдът каза, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление, които подкрепят откритите доказателства и свидетелстват за убийство

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев.

Решението подлежи на обжалване.

В постановлението си съдът посочи, че на срещата, на която е настъпил фаталният инцидент, са присъствали обвиняемият и двама други, които впоследствие са станали свидетели по делото. От показанията им се установява с достатъчна степен на достоверност вината на Темиз. Единият от свидетелите е заявил, че е видял как пада тялото след изстрела, а другият е заявил, че Темиз му е признал, че е застрелял Бинев, предава БТА.

Съдът каза, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление, които подкрепят откритите доказателства и свидетелстват за убийство. Съдията по делото каза още, че показанията и доказателствата си кореспондират по такъв начин, че оставят малко място за съмнения.

Възраженията на защитата, че е имало външно влияние не бяха приети от съда, защото има целенасочен изстрел в лицето на загиналия. Дали Темиз е бил провокиран да действа така е предмет на доказване за напред.

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