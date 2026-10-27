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Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен

Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен
АР/БТА

По-малко от седмица преди гласуването американският държавен глава отново постави под въпрос почтеността на изборния процес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще приеме резултатите от предстоящите междинни избори, ако вотът премине честно, съобщи Франс прес.

По-малко от седмица преди гласуването американският държавен глава отново постави под въпрос почтеността на изборния процес, като направи препратка към твърденията си за възможни изборни нарушения. Вотът може да се окаже решаващ за запазването на републиканското мнозинство в Конгреса.

Според АФП Тръмп засилва критиките си и разпространява твърдения за предполагаеми мащабни измами, без да представя доказателства за тях. Междувременно социологическите проучвания показват неблагоприятни тенденции за Републиканската партия.

Попитан от журналисти дали ще признае изборните резултати, президентът отговори утвърдително, но постави условие гласуването да бъде честно.

Тръмп допусна и възможността за сътрудничество с демократите, които според прогнозите имат шанс да спечелят контрол над Камарата на представителите. При по-убедителна победа те биха могли да получат мнозинство и в Сената.

„Ще намерим решения“, заяви американският президент, преди да отпътува от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон към Тексас, където трябваше да участва в пореден предизборен митинг.

В същото време Тръмп подчерта, че в качеството си на президент запазва правото да налага вето върху приети законодателни актове.

 
 
 

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