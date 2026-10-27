Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Джокович след изборите в Сърбия: Гордея се със студентите

Джокович след изборите в Сърбия: Гордея се със студентите
АП/БТА

Тенис звездата поздрави младите хора за победата на студентската листа и изрази надежда за бъдещето на страната.

Новак Джокович коментира резултатите от парламентарните избори в Сърбия, спечелени от листата, подкрепена от студентското протестно движение. Тенисистът не скри радостта си и изрази уважение към младите хора за тяхната упоритост през последните две години.

Президентът Александър Вучич призна поражението на своята партия след предсрочния вот на 25 октомври. Изборите последваха продължителни студентски протести, започнали след срутването на козирка на жп гарата в Нови Сад през 2024 година, при което загинаха 16 души.

„Отдавам най-дълбокото си уважение на студентите и младите хора, които се бориха и показаха достойнство и невероятна упоритост през последните две години под огромен натиск. Възхищавам им се за това, което направиха и как се държаха“, заяви Джокович пред медиите в Базел.

Сърбинът беше попитан защо не е изразил позицията си по-директно непосредствено преди изборите. Той отговори, че многократно е подкрепял студентите и че отношението му към тяхната кауза е било недвусмислено.

„Наистина съм благодарен за специалния статут в нашето общество и за подкрепата на хората през годините, но понякога изглежда, че само от мен се очаква да реагирам“, добави той.

Джокович отново поздрави младите хора за постоянството им и изрази надежда за бъдещето на Сърбия.

„Те разбиха култа към една личност и събудиха надежда и гордост у хората. Не помня да е имало толкова голямо вълнение за гласуване. Поздравявам ги и желая на целия народ всичко най-добро“, каза тенисистът.

Още по темата

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Опозицията в РСМ заговори за „балкански престъпен октопод“ след изборното поражение на Вучич

Опозицията в РСМ заговори за „балкански престъпен октопод“ след изборното поражение на Вучич

Вучич: Дори да ме вкарат в затвора, няма да ме накарат да замълча

Вучич: Дори да ме вкарат в затвора, няма да ме накарат да замълча

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Сърбия разследва външния министър и посланици за нарушения на избирателните права на диаспората

Сърбия разследва външния министър и посланици за нарушения на избирателните права на диаспората

Антонио Коща: Мястото на Сърбия е в Европейския съюз

Антонио Коща: Мястото на Сърбия е в Европейския съюз

Буркани, ритници и ухапване: 88-годишна жена в Хърватия нападна полицаи

Буркани, ритници и ухапване: 88-годишна жена в Хърватия нападна полицаи

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Водещи

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

  • Преди 11 минути
Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

  • Преди 14 минути
50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

  • Преди 29 минути
Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

  • Преди 31 минути
Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

  • Преди 38 минути
ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

  • Преди 40 минути
Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

  • Преди 48 минути
Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

  • Преди 54 минути
Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

  • Преди 55 минути
Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

  • Преди 60 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

  • Преди 1 час