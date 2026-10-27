Джокович след изборите в Сърбия: Гордея се със студентите

Новак Джокович коментира резултатите от парламентарните избори в Сърбия, спечелени от листата, подкрепена от студентското протестно движение. Тенисистът не скри радостта си и изрази уважение към младите хора за тяхната упоритост през последните две години.

Президентът Александър Вучич призна поражението на своята партия след предсрочния вот на 25 октомври. Изборите последваха продължителни студентски протести, започнали след срутването на козирка на жп гарата в Нови Сад през 2024 година, при което загинаха 16 души.

„Отдавам най-дълбокото си уважение на студентите и младите хора, които се бориха и показаха достойнство и невероятна упоритост през последните две години под огромен натиск. Възхищавам им се за това, което направиха и как се държаха“, заяви Джокович пред медиите в Базел.

Сърбинът беше попитан защо не е изразил позицията си по-директно непосредствено преди изборите. Той отговори, че многократно е подкрепял студентите и че отношението му към тяхната кауза е било недвусмислено.

„Наистина съм благодарен за специалния статут в нашето общество и за подкрепата на хората през годините, но понякога изглежда, че само от мен се очаква да реагирам“, добави той.

Джокович отново поздрави младите хора за постоянството им и изрази надежда за бъдещето на Сърбия.

„Те разбиха култа към една личност и събудиха надежда и гордост у хората. Не помня да е имало толкова голямо вълнение за гласуване. Поздравявам ги и желая на целия народ всичко най-добро“, каза тенисистът.