Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Румънският президент Никушор Дан осъди предполагаемото участие на Русия в саботажни действия на територията на страната, след като румънското разузнаване съобщи за мрежа, координирана от Москва, която според службите е действала срещу оръжейния завод „Карфил“, съобщава Digi24.

Реакцията на държавния глава дойде ден след като Румънската разузнавателна служба (SRI) оповести информация за мрежата, свързана с пожар на индустриалната площадка на предприятието.

„Категорично осъждам всяко участие на Руската федерация в саботажни действия на територията на Румъния. Подобни действия са неприемливи и представляват тежко нарушение на суверенитета и сигурността на страната ни“, заяви Дан.

По думите му Русия от години използва различни средства за отслабване на европейските демокрации, включително опити за намеса в избори, дезинформационни кампании, кибератаки и саботажи.

Румънският президент предупреди и за засилване на действията срещу гражданското корабоплаване в Черно море през последните седмици. Според него тези инциденти не са изолирани случаи, а част от координирана кампания, целяща да задълбочи разделението в европейските общества и да отслаби общата им сигурност.

Дан увери, че румънските власти ще предприемат мерки за предотвратяване на подобни действия, установяване на отговорните лица и защита на критичната инфраструктура.

Той благодари на служителите на разузнаването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата за борба с организираната престъпност и военното разузнаване за работата им по разследването.

Държавният глава обърна специално внимание и на социалните мрежи, които според него все по-често се използват от враждебни структури за набиране и манипулиране на хора, включително за въвличането им в незаконни действия.

Дан подчерта, че Румъния ще продължи тясното сътрудничество със съюзниците си от НАТО и партньорите от Европейския съюз за противодействие на подобни заплахи.