Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море. Това каза външният министър Велислава Петрова пред БТВ.

Тя припомни инцидента в Лайпциг, Германия.

"Ако погледнете назад във времето, инцидентът се случи на 4 август, а властите в Германия оповестиха кой е извършителят на 1 септември. Т.е. имаше почти 4 седмици между случването и реакцията. Така че мисля, че това е абсолютно нормален процес, в който се опитваме да разберем всички обстоятелства. Очевидно това се случва и тук съм благодарна наистина на нашите съюзници, че се отзоваха", каза Петрова.

Във връзка със сигурността в Черно море тя посочи, че координацията с партньорите от Турция и Румъния се случва не само на дипломатическо ниво.

Аз проведох разговори с моите колеги от двете страни, министърът на отбраната също, премиерът направи среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В случая от една страна се иска съпричастност, от друга страна по линия на НАТО от наша страна има ясни искания за конкретни технически параметри и нужди, каза Петрова.