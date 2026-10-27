Започна протестът срещу освобождаването на Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков

Протести срещу освобождаването на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, започнаха тази вечер в София и Варна. Демонстрациите са организирани по призив на Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение "Сияние".

Недоволните се събират пред Съдебната палата в София и пред Окръжния съд във Варна, за да настояват за справедливост и по-строги мерки срещу войната по пътищата.

"Заради Сияна, Милен Цветков и всички, които си отидоха заради безумните убийци по българските пътища", призова по-рано Попов.

В интервю за "Таралеж" той определи евентуалното освобождаване на Кристиан Николов като недопустимо.

"Освобождаването на извършителя на това тежко престъпление - убийството на журналиста Милен Цветков, е поредното съдебно безобразие", заяви Попов.

Според него подобно решение би изпратило опасно послание за безнаказаност и би подкопало доверието на обществото в правосъдната система.

Попов подчерта, че проблемът с катастрофите в България не се изчерпва с поведението на шофьорите, а е свързан и с инфраструктурата, обучението и ефективността на наказанията.

"Аз съм живият пример, че никой не е застрахован", сподели бащата на Сияна, припомняйки, че е работил за пътната безопасност още преди трагедията с дъщеря му.

Той изрази надежда, че съдът ще вземе предвид общественото недоволство при разглеждането на въпроса за освобождаването на Николов.

"Очаквам апелативният състав, който трябва да гледа решението за окончателното освобождаване на господин Николов, да вземе предвид протеста и да не го освобождава", заяви Николай Попов пред "Таралеж".