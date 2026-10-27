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Енчо Керязов обсъди с Барселона помощ за българския футбол

Енчо Керязов обсъди с Барселона помощ за българския футбол
Facebook/ Министерство на младежта и спорта

Спортният министър посети „Ла Масия“ и разговаря с представители на каталунския клуб за бъдещо сътрудничество

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов беше на официално посещение в Барселона по покана на футболния клуб. По време на визитата той се срещна с представители на каталунците и разгледа централата и базата на академията „Ла Масия“.

Сред обсъдените възможности е адаптиране на практики от академията в българския детско-юношески футбол. Разговорите са обхванали още селекцията и развитието на таланти, треньорската методология, спортната наука и медицината.

Двете страни са обсъдили и възможността за годишни курсове за треньори и специалисти чрез Barça Innovation Hub. Сред темите са били също консултации за управлението на футболните структури и развитието на спортната инфраструктура.

Посещението продължава разговорите, започнали през юли в България. Тогава представители на Барселона представиха на министъра концепция за четиригодишна програма за развитие на футбола у нас. Настоящата визита е следваща стъпка към уточняване на възможностите за партньорство.

В българската делегация беше и началникът на кабинета на министъра Дамян Найденов. По време на престоя си Керязов присъства и на Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид.

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