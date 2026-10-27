Куп кадрови проблеми в Милан

Треньорът на Милан Рубен Аморим има сериозни кадрови проблеми преди мача с Болоня и градското дерби с Интер през тази седмица.

Португалецът ще трябва да прави своя състав без осем играчи. Последният, който влезе в лазарета на "росонерите", е халфът Рубен Лофтъс-Чийк. Англичанинът ще бъде извън игра около месец.

С травми са още водещи футболисти като Адриен Рабио, Марио Хила и Диего Морейра.

Милан победи Удинезе с 2:0 като гост в последния си мач в Серия А. "Росонерите" се представят на ниво в Калчото, като заемат четвърто място във временното класиране с 18 точки, с четири по-малко от лидера Интер.

Отборът на Рубен Аморим обаче изпитва трудности в Лига Европа, където през миналата седмица отстъпи с 0:3 на английския Борнемут.