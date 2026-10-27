Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Куп кадрови проблеми в Милан

Куп кадрови проблеми в Милан
AP/БТА

Рубен Аморим ще трябва да прави своя състав без осем футболисти

Треньорът на Милан Рубен Аморим има сериозни кадрови проблеми преди мача с Болоня и градското дерби с Интер през тази седмица. 

Португалецът ще трябва да прави своя състав без осем играчи. Последният, който влезе в лазарета на "росонерите", е халфът Рубен Лофтъс-Чийк. Англичанинът ще бъде извън игра около месец. 

С травми са още водещи футболисти като Адриен Рабио, Марио Хила и Диего Морейра

Милан победи Удинезе с 2:0 като гост в последния си мач в Серия А. "Росонерите" се представят на ниво в Калчото, като заемат четвърто място във временното класиране с 18 точки, с четири по-малко от лидера Интер. 

Отборът на Рубен Аморим обаче изпитва трудности в Лига Европа, където през миналата седмица отстъпи с 0:3 на английския Борнемут. 

Още по темата

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Новият треньор на Септември: Сигурен съм, че ще се подобряваме

Новият треньор на Септември: Сигурен съм, че ще се подобряваме

Водещи

САЩ убиха петима души при удар срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик в Тихия океан

САЩ убиха петима души при удар срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик в Тихия океан

  • Току-що
Ще остане ли София без парно? "Топлофикация" дължи над 900 млн. евро на "Булгаргаз"

Ще остане ли София без парно? "Топлофикация" дължи над 900 млн. евро на "Булгаргаз"

  • Преди 9 минути
Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен

Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен

  • Преди 10 минути
Елена Бинева се сбогува с баща си: Завинаги ще ни липсваш

Елена Бинева се сбогува с баща си: Завинаги ще ни липсваш

  • Преди 14 минути
Истинското бяло саламурено сирене струва поне 11 евро за килограм

Истинското бяло саламурено сирене струва поне 11 евро за килограм

  • Преди 22 минути
Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

  • Преди 34 минути
Полша ще изгради първия в Европа център за поддръжка на ракетите „Пейтриът“

Полша ще изгради първия в Европа център за поддръжка на ракетите „Пейтриът“

  • Преди 35 минути
Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“

Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“

  • Преди 35 минути
Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

  • Преди 40 минути
Съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев

Съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев

Ивайло Мирчев: България ще тръгне надолу, ако дадем цялата власт на Радев чрез матрьошката му Йотова

Ивайло Мирчев: България ще тръгне надолу, ако дадем цялата власт на Радев чрез матрьошката му Йотова

  • Преди 46 минути
19-годишен мъж преби жена си в центъра на София

19-годишен мъж преби жена си в центъра на София

Вълчев отвърна на Кандев: Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат

Вълчев отвърна на Кандев: Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат

  • Преди 1 час
Ноа Уайли е най-сексапилният мъж на света за 2026 г.

Ноа Уайли е най-сексапилният мъж на света за 2026 г.

  • Преди 1 час
Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

  • Преди 1 час