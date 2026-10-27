Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн е спечелил „Златната топка“ за 2026 година след изключително оспорвана надпревара с Килиан Мбапе. Това разкри главният редактор на France Football Венсан Гарсия след церемонията в Лондон.

Нападателят на Байерн Мюнхен грабна отличието за първи път в кариерата си, като остави звездата на Реал Мадрид на втора позиция. Трети в крайното класиране се нареди Ламин Ямал от Барселона.

Гарсия разказа, че Мбапе е бил начело през голяма част от гласуването, но Кейн постепенно е наваксал изоставането си и в крайна сметка го е изпреварил.

„Следях резултатите от гласуването в реално време през целия месец. Килиан Мбапе дълго време беше начело, но Кейн успя да навакса изоставането си. В крайна сметка победителят беше определен от съвсем малка разлика в точките“, заяви той.

Главният редактор сравни тазгодишната битка с вота през 2024 година, когато Родри спечели наградата пред Винисиус Жуниор с преднина от 41 точки. По думите му разликата между Кейн и Мбапе е била още по-малка.

Точният брой точки на двамата все още не е обявен. Подробните резултати от гласуването се очаква да бъдат публикувани в края на седмицата.

В избора участват 100 журналисти от държавите в първата стотица на световната ранглиста на ФИФА. Всеки от тях подрежда десетима футболисти измежду номинираните, като първото място в индивидуалната класация носи 15 точки.