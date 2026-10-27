Стоичков от Лондон: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор

Христо Стоичков уважи тазгодишната церемония по връчване на „Златната топка" в Лондон и поздрави победителя Хари Кейн в социалните мрежи. Носителят на отличието за 1994 година вероятно е разочарован, че Ламин Ямал от любимият му Барселона остана чак трети, но демонстрира респект.

Хари Кейн се нареди до Герд Мюлер, Бекенбауер и Румениге

„За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка! Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред”, написа Стоичков в социалните мрежи и придружи публикацията с няколко снимки от събитието. Компания му правеше неговата съпруга Мариана.

Победителят Хари Кейн стана петият англичанин, който печели „Златната топка". Първият изобщо носител на наградата е сър Стенли Матюс (1956), а точно десетилетие по-късно и сър Боби Чарлтън (1966) получава отличието. Кевин Кийгън (1978 и 1979 г.) печели „Златната топка" два пъти с екипа на Хамбургер, а в началото на XXI век Майкъл Оуен (2001) също взе наградата.