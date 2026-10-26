Хари Кейн спечели „Златната топка“ и сложи край на 25-годишното чакане на Англия

Хари Кейн е новият носител на „Златната топка“. Голмайсторът на Байерн Мюнхен получи най-престижното индивидуално отличие във футбола от бразилската легенда Роналдо Феномена на церемонията в театър „Лондон Паладиум“.

Английският национал беше сред големите фаворити за наградата след впечатляващ сезон с екипа на Байерн. Кейн отбеляза 73 гола за клубния и националния си отбор и помогна на баварците да спечелят титлата и Купата на Германия.

Нападателят се представи силно и на Световното първенство през 2026 година. Той реализира шест попадения за Англия, която завърши на трето място на Мондиала.

С триумфа си Кейн сложи край на 25-годишното чакане на Англия за „Златната топка“. Предишният английски победител беше Майкъл Оуен, който спечели наградата през 2001 година като футболист на Ливърпул.

Церемонията се проведе за първи път в британската столица. Изборът на Лондон беше свързан със 70-годишнината на наградата и с първия ѝ носител Стенли Матюс, отличен през 1956 година.

При жените „Златната топка“ спечели Алексия Путеяс. Испанската звезда заслужи наградата за трети път след предишните си успехи през 2021 и 2022 година.

Путеяс изигра водеща роля за силния сезон на Барселона, който спечели испанското първенство, Купата на кралицата, Суперкупата на страната и Шампионската лига. По-късно полузащитничката продължи кариерата си в английския Лондон Сити Лайънес.