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Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна

Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна
АП/БТА

Двете решения ще влязат в сила едновременно на 31 октомври и техният срок ще бъде 90 дни

В понеделник държавният глава на Украйна Володимир Зеленски парафира два важни указа – единият за продължаване на военното положение, а другият за нов срок на всеобщата мобилизация в страната, информира агенция Ройтерс. 

Преди официалното одобрение от президента, Върховната рада гласува съответните нормативни актове и му ги изпрати за окончателен подпис. Двете решения ще влязат в сила едновременно на 31 октомври и техният срок ще бъде 90 дни. 

Приемането на тези мерки бе инициирано от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, като мотивът зад тях е „продължаващата мащабна въоръжена агресия“ от страна на Руската федерация. 

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