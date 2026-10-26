Най-важното от света на 26.10.26-та г.

Румънските разузнавателни служби обявиха днес, че са успели да разкрият координирана от Русия мрежа за диверсии, информира агенция Ройтерс. Според официалните данни именно тази група стои зад предизвикания през септември пожар в промишлена зона в Централна Румъния. Мястото на инцидента се намира в непосредствена близост до държавен завод от военнопромишления комплекс на страната.

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран се споразумяха днес да продължат разговорите, насочени към укрепване на регионалното сътрудничество, включително по въпросите на мира и сигурността. Това се случи след четиристранна среща в Техеран, предава Turkey Today. Според съвместно изявление, разпространено след срещата, четирите държави потвърждават ангажимента си за поддържане на диалога и разширяване на сътрудничеството по регионални проблеми.

Руските удари по украинските енергийни мрежи се определят като военни престъпления и престъпления срещу човечеството от представители на ООН по правата на човека, съобщава агенция ДПА. В същия ден, Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии отправи тежки обвинения към Израел за извършване на "изтребление" (престъпление срещу човечеството) на Западния бряг и провеждане на "геноцид" срещу палестинското население в Газа, предава Франс прес.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че предстоящите тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничат възможността на участващите страни да продължат военните действия, съобщи Ройтерс. По думите на Песков руските и украинските сили продължават взаимните си атаки въпреки договореността за подновяване на преговорния процес. Срещата се очаква да се състои след две седмици, като за място на разговорите се обсъждат Абу Даби и Швейцария.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е обсъдила с бившия унгарски премиер Виктор Орбан възможността той да се кандидатира за поста генерален секретар на ООН. Според публикации на The Wall Street Journal и The Jerusalem Post Орбан е проявил интерес към предложението, но все още не е взел окончателно решение дали да участва в надпреварата. Според информацията във Вашингтон разчитат, че евентуалната му кандидатура би могла да получи подкрепа от Русия и Китай.

Хиляди чехи изпълниха историческия център на Прага в знак на протест срещу спорни законодателни промени, които според критиците могат да поставят обществените телевизия и радио под политически контрол. Недоволството избухна, след като управляващите прокараха законопроекта на първо четене при необичайно нощно гласуване. Демонстрантите се събраха на Староместкия площад в чешката столица, скандирайки „Оставка!“ и „Стига толкова!“. Те обвиниха правителството на милиардера и премиер Андрей Бабиш, подкрепяно от крайнодясната партия SPD, в опит да отслаби независимостта на обществените медии, съобщава Ройтерс.