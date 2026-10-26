Израел отхвърли обвиненията на ООН за геноцид като пропаганда

Израел реагира остро и определи като „пропаганда“ заключенията в новия доклад на разследващата комисия към ООН. В документа Тел Авив е обвинен в престъпления срещу човечеството спрямо палестинците и се отправят обвинения в „геноцид“ спрямо ивицата Газа, предава Франс прес.

Докладът „не е доклад за човешките права, а пропаганден документ, който няма нищо общо с реалността, цели да покопае правото на Израел да се защитава, да делегитимира еврейската държава и да легитимира джихадисткия тероризъм срещу нейните граждани“, се изтъква в официалното прессъобщение на израелското дипломатическо ведомство.

По-рано през деня Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии излезе с тежки заключения, в които обвинява Израел в извършването на престъпление срещу човечеството от категория „изтребление“ на Западния бряг, успоредно с провеждането на „геноцид“ срещу палестинското население в Газа, припомня Франс прес.

„Израелските власти и сили са извършили престъпленията срещу човечеството „изтребление“, „изтезание“, „изнасилване“, наред с други форми на сексуално насилие, на Западния бряг, както и „преследване“, и в същото време „продължават да извършат актове на геноцид“, се посочва в разпространения документ.