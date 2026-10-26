Кораб гори край бреговете на Ирак

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) информира днес за горящ плавателен съд в близост до бреговете на Ирак, като към момента не се посочват причините за инцидента или състоянието на хората на борда, предава Франс Прес.

„Британската организация за морски търговски операции получи няколко съобщения за горящ кораб на 63 морски мили (близо 117 км) югоизточно от пристанищния град Ал Фау в Ирак. Към момента не са известни състоянието на екипажа, мащабът на щетите и въздействието върху околната среда“, поясниха от специализираното ведомство на Обединеното кралство.

Пламъците са обхванали плавателния съд в морска зона, намираща се недалеч от границите на Ирак с Кувейт и Иран.

„Съветваме корабите да плават с повишено внимание и да съобщават за всяка подозрителна дейност“, алармират още от британската агенция. Оттам допълват, че през изминалите седмици са регистрирани нападения срещу редица кораби в района, макар и позиционирани доста по-на юг от настоящото произшествие.

Според данните на организацията на 20 октомври петролен танкер в същата акватория е бил улучен от снаряд, но тогава инцидентът се размина без пострадали или сериозни разрушения.