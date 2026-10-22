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Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив
АР/БТА

Техеран твърди, че четири танкера са били подпалени, а други три кораба са се натъкнали на мини западно от Ормузкия проток

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха, че общо седем кораба са били поразени в Персийския залив, предаде Ройтерс.

По данни на иранския корпус четири плавателни съда, за които се твърди, че са превозвали незаконно петрол, са били ударени едновременно вчера и са се запалили.

От КГИР посочиха още, че три други кораба са се натъкнали на мини западно от Ормузкия проток. Иранските военноморски сили предупредиха американските военни, че продължаването на провокациите може да предизвика по-мащабни ответни действия срещу американските бази в региона.

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